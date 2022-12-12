موعد ومكان ترأس الأنبا يوأنس سهرة كيهك في الإسكندرية.. مدح السيدة مريم

يهتم عدد كبير من أقباط الإسكندرية في الوقت الراهن بمعرفة موعد ومكان ترأس الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط، لإحدى سهرات كيهك بإحدى كنائس الإسكندرية، باعتبار أن السهرات الروحية التي يرأسها ذلك الأسقف تنقل المصلين إلى السماء بحسب آراء المسيحيين، كونها تسبحة ومدائح تردد بدءاً من الليل حتى الصباح في مدح العذراء مريم خلال هذا الشهر الذي يسمى الشهر المريمي.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية موعد ومكان ترأس الأنبا يوأنس سهرة كيهك من كنيسة في الإسكندرية، وفقا للجدول المعلن بمواعيد سهرات ذلك الأسقف الأيقوني لسهرات كيهك في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

موعد سهرة كيهك للأنبا يوأنس في الإسكندرية

ويترأس الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط وتوابعها، مساء غد الثلاثاء، سهرة كيهك في كنيسة العذراء مريم بمنطقة غبريال شرق الإسكندرية، والتي تبدأ مع العاشرة من مساء غد الثلاثاء حتى الخامسة فجرا من يوم الأربعاء بعد غد.

الأنبا يوأنس أيقونة سهرات كيهك

ويعد الأنبا يوأنس أيقونة سهرات كيهك في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعد أن ارتبطت تسابيح العذراء مريم بصوته العذب خلال تلك الآنة من كل عام، حيث يترأس سهرة روحية يوميا في كل مدينة مختلفة بل خارج مصر أيضا.

وقال كريم كمال، الكاتب والباحث في الشأن السياسي والمسيحي، لـ«الوطن»، إنه خلال العصر الحديث، وفي حبرية الراحل البابا شنودة الثالث، ظهر عدد من الأساقفة ممن لديهم اهتمام خاص بالسهرات الروحانية، حيث اهتم الأنبا يوأنس أسقف أسيوط بحضور سهرات كيهك منذ أن كان أسقفا عاما وسكرتيرا لقداسة البابا شنودة الثالث، مما جذب أعداد كبيرة من الشعب والشباب لحضور سهرات كيهك في القاهرة والإسكندرية وعدد من المحافظات، حيث يحافظ كل عام على إقامتها في كنيسة السيدة العذراء بالزيتون بالقاهرة، وكنيسة السيدة العذراء بمنطقة غبريال بالإسكندرية، وغيرها من المحافظات، بل وخارج مصر.