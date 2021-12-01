رابط حجز سهرة كيهك للأنبا رافائيل في الإسكندرية
كتب:
كيرلس مجدى
09:08 م | الأربعاء 01 ديسمبر 2021
الأنبا رافائيل
فتحت لجنة الألحان واللغة القبطية بالإسكندرية، الحجز للشباب الراغبين في حضور سهرة كيهك 2021 في الكاتدرائية المرقسية بمنطقة محطة الرمل وسط المدينة، والتي يترأسها الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، بعد عام من الغياب نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا خلال العام الماضي الذي تسبب في غلق للكنائس وإجراءات احترازية شديدة.
موعد سهرة كيهك 2021 في الإسكندرية
وبحسب ما ذكره بيان لجنة الألحان واللغة القبطية بالإسكندرية، أن سهرة كيهك للشباب في الإسكندرية سوف تقام يوم الخميس 16 ديسمبر حيث تبدأ الساعة 10 مساء و تنتهي بالقداس الإلهي يوم الجمعة الساعة 6 صباحا بالكنيسة المرقسية بمحطة الرمل.
رابط سهرة كيهك للأنبا رافائيل في الإسكندرية
وأكد أنه نظراً للظروف الحالية ستكون السهرة بالحجز «مجانا» ، فيما سيبدأ الحجز للسهرة عن طريق لينك Google form وهو الذي تم نشره اليوم الأربعاء في الساعة 7 مساءً حيث تم الإعلان عن الموعد حتى يكون الأمر متاحا للجميع في توقيت واحد، على أن يتم إغلاقه عند اكتمال العدد المطلوب، ويتم التقديم على ذلك الرابط.
ما هي سهرة كيهك؟
تعد سهرات كيهك أحد أبرز الأحداث الدينية المسيحية خلال فترة صوم عيد الميلاد المجيد، حيث خصصت الكنيسة القبطية شهر كيهك السابق لميلاد السيد المسيح، واعتبرته من أكثر الشهور روحانية، لأنه شهر التسابيح والصلوات، وهو الشهر الذي خصص له كتاب خاص يشمل تسابيحه، ويسمى «الإبصلمودية الكيهكية»، وهو ما يعني تسابيح شهر كيهك، كل هذا جعل هناك تسميات مختلفة لشهر كيهك حيث لقب بشهر التسبيح أو الشهر المريمى نسبة إلى العذراء مريم.
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