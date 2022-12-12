كشف الكاتب محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، تفاصيل إطلاق النسخة الرابعة من «ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية»، موضحًا أنّ وزارة الثقافة كلفت مجموعة من أبناء مصر المخلصين للتراث غير المادي برئاسة الراحل الدكتور أحمد مرسي والدكتورة نهلة إمام، عام 2018، بإعداد ملف للأراجوز، وتم إعداد ملف متكامل وتقدمت به مصر لليونيسكو وجرى إدراجه على قائمة الصون العاجل كتراث مصري غير مادي.

الملتقى الأول للأراجوز والعرائس التقليدية في 28 نوفمبر 2019

وأضاف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ودينا شرف: «منذ هذه اللحظة بدأنا نفكر في صون هذا التراث العاجل، وكان لدينا 8 لاعبين منه في سن متأخرة، وكان مربط الفرس هو كيفية إعداد فناني أراجوز جدد، حيث أطلقنا الملتقى الأول للأراجوز والعرائس التقليدية في 28 نوفمبر 2019».

لاعبو الأراجوز لم يكونوا راغبين في إظهار أنفسهم

وتابع رئيس المركز القومي لثقافة الطفل: «فنانو الأراجوز لم يكونوا راغبين في إظهار أنفسهم لأنه مصدر رزقهم ولم يعلموا أحدا من أولادهم فن الأراجوز بسبب ظروف اجتماعية بالإضافة إلى أن المهنة تنطوي على بعض الأسرار التي تجعل ممارستها صعبة للغاية».

بدأنا تعليم الأراجوز وكسرنا حالة الاحتكار

وأوضح رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، «بدأنا تعليم الأراجوز وكسرنا حالة الاحتكار من جانب فناني الأراجوز الثماني، في العام الأول كانت البداية جيدة، وفي السنة الثانية تم تعليم 17 شخصا بمستويات مختلفة من ممتاز جدا إلى المتوسط، وفي هذا العام فإننا ندرب 33 شخصا ووزيرة الثقافة تدعمهم».