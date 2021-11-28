تفاصيل ملتقى الأراجوز الثالث.. عرض مسرحية لأول مرة وتكريم 8 شخصيات

تنطلق اليوم في الرابعة عصرا، فعاليات الملتقى الثالث للأراجوز والعرائس التقليدية، بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب والتابعة للمركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف، لمدة 3 أيام وهي على الترتيب 28 /29 /30 نوفمبر الجاري، وسيجري تقديم العديد من الفعاليات كعرض أول لمسرحية «أراجوز وأراجوزتا»، التي أنتجها المركز.

تكريم 8 شخصيات في ملتقى الأراجوز

وأوضح محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، في بيان، أن ملتقى الأراجوز سيشهد تكريم 8 شخصيات من الذين أثروا الحياة المسرحية والساحة الثقافية، وساهموا في الحفاظ على فن الأراجوز وإدخاله بالهيئات الثقافية بإنشاء فرق للأراجوز، وكذلك المساهمة في نقل خبرات لاعبي الأراجوز لشباب جدد، وهم الدكتور أحمد نوار رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الأسبق، الدكتور أحمد مجاهد رئيس المركز القومي لثقافة الطفل الأسبق ورئيس قسم المسرح بكلية الآداب جامعة عين شمس، الدكتورة نهلة إمام، التي كان لها دور كبير ضمن الوفد المصري لإدراج الأراجوز على قائمة الصون العاجل بمنظمة اليونسكو.

وأشار رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، إلى تكريم المخرج المسرحي أحمد إسماعيل عبد الباقي، الذي ساهم في تنظيم فعاليات ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية الأول والثاني، والمخرج التليفزيوني محمود إبراهيم، أحد أهم مخرجي مسلسلات العرائس للأطفال، الفنان القدير ناصف عزمي لتجربته الرائدة مع فن مسرح الأراجوز من خلال فرقته المستقلة (الكوشة)، الدكتور أسامة محمد علي وتجربته التشكيلية بإقامة معرض لعروسة الأراجوز بعنوان (نمرة أراجوز) وتخريج جيل جديد في كلية التربية النوعية جامعة القاهرة من مصممي العرائس وخصوصا عروسة الأراجوز، الفنان محمد عبد الفتاح لدوره في تدريب عدد من لاعبي الأراجوز الجدد هذا العام في مدرسة الأراجوز بالحديقة الثقافية.

تجهيز الأطفال للمشاركة في جائزة المبدع الصغير

ووأضاف «ناصف»: «قمنا بتنظيم حفل توزيع الأطفال المشاركين في ورشة الكتابة المسرحية، في القاهرة والجيزة وأونلاين، وكان الكاتب عبده الزراع والكاتب أحمد زحام مدربين، وورشة أون لاين من تدريب السيناريست وليد كمال، وتخرج من الورشة ما يقرب من 50 طفلا، ونجهز هؤلاء الأطفال للمشاركة في المسابقات والجوائز المهمة في الكتابة المسرحية، على رأسها جائزة الدولة للمبدع الصغير».