مرصد الأزهر يطلق «حكايات آدم» لتحصين الأطفال ضد الأفكار المشبوهة

يطلق مرصد الأزهر، مجموعة جديدة من إنتاجه المرئي تحت عنوان «حكايات آدم»، التي تحاكي حياة طفل صغير يُدعى «آدم»، يتعرض لبعض المواقف التي تثير الكثير من التساؤلات في ذهنه، ويبحث عن إجابة لها؛ لذا رأى المرصد أهمية إنتاج محتوى بسيط يلائم الفئات العمرية الصغيرة ويقدم لهم إجابات وافية على هذه التساؤلات، بدلًا من لجوئهم إلى الفضاء الإلكتروني الذي يروج خلاله بعض المتطرفين لأفكارهم ويحرفون الكثير من المفاهيم الدينية، بما يخدم أيديولوجيتهم الهدامة للمجتمعات.

«حكايات آدم» تناقش تهنئة أهل الكتاب

من الموضوعات التي تناقشها يوميات «حكايات آدم»، تهنئة أهل الكتاب بالتزامن مع قرب حلول رأس العام الجديد 2023، الذي يصاحبه إصدار التنظيمات الإرهابية بيانات مهددة لهم ومتوعدة لمن يقدمون التهنئة لهم، كما تناقش اليوميات أيضًا، عدة قضايا منها: مسألة تدمير الآثار، والعلاقة بين المسيحية والإسلامية، التي تضرب بجذورها في عمق التاريخ الإنساني.

معالجة الشبهات

تقول الدكتورة رهام سلامة مدير مرصد الأزهر، إن فكرة يوميات «حكايات آدم»، تعتمد على معالجة شبهة واحدة في كل حلقة، من خلال شخصية الطفل «آدم» الذي يتعرض لهذه الشبهات، من خلال مشاهدة التلفاز أو من الواقع الحياتي المحيط به، والذي ينقل تساؤلاته لمعلمه الشيخ «شمس» الذي يجيبه بأسلوب سهل يستطيع من يشاهد هذه اليوميات أن يفهمها مهما كانت فئته العمرية، لا سيّما وأن الردود مدعومة بالأدلة الشرعية.