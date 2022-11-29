مشرف مرصد الأزهر لـ قناة الحياة: داعش تمول عمليتها الإرهابية من تجارة الأعضاء والمخدرات  

قال الدكتور خالد عباس، المشرف بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن المرصد رصد مصادر تمويل تنظيم داعش الإرهابي وتبين تمويلهم من خلال تجارة الأعضاء والمخدرات وعلى رأسها مخدر «الكبتاجون» من أجل تمويل عمليات إرهابية في أفريقيا.

وأوضح «عباس» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن تنظيم داعش الإرهابي يعتبر أفريقيا الوجهة الحالية ومسرح العمليات له بعد الخسائر التي تعرض لها التنظيم في سوريا والعراق، لافتا إلى أن الأعداد التقريبية لأفراد تنظيم داعش الإرهابي في أفريقيا تقدر بـ 5000 مقاتل على الساحل الأفريقي والقرن الأفريقي ويحاولون التوسع خلالهما في دول تشاد ومالي والنيجر والكنغو.