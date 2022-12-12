ضبط 5 قضايا هجرة غير شرعية في حملة لشرطة الموانئ خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

جرائم تهريب البضائع

أبرزها الآتى:-فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (12) قضية متنوعة.فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط عدد (2) قضية.فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1432) مخالفة مرورية متنوعة.فى مجال الأمن العام: ضبط (28) قضية.فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط (5) قضايا.فى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ (274) حكم قضائى متنوع.تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.