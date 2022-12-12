القبض على 17 متهما بالاتجار في السلاح خلال حملة مكبرة بالقليوبية 

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة القوصية بمحافظة أسيوط..أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (30) قطعة سلاح نارى عبارة عن (8 بنادق آلية – بندقية - 10 بنادق خرطوش - طبنجة - 10 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 17 متهم " ل 5 منهم معلومات جنائية ولأحدهم ورشة سلاح وأدوات تصنيع الأسلحة النارية ".

ضبط عدد (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضبط خلالهم (كمية من مخدرى "الحشيش – الشابو") بحوزة (6 متهمين "لعدد 4 منهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (372) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. وجارى إستمرار الحملات.