ضبط 6 قضايا تهريب بضائع و7 في مجال الهجرة غير الشرعية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 6 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.

مكافحة جرائم تهريب النقد

وفي مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، جرى ضبط قضية، فضلا عن ضبط 1626 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 40 قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وتنفيذ 265 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 7 قضايا في مجال مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات»، واتخذت الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية.