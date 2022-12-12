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مصرع 6 في تصادم سيارة نصف نقل وميكروباص بالمنيا

كتب:

اسلام فهمي
12:03 م | الإثنين 12 ديسمبر 2022
حادث تصادم- أرشيفية

حادث تصادم- أرشيفية

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وميكروباص، اليوم الاثنين، بالطريق الزراعي السريع «مصر- أسوان»، وتم نقل المصابين للمستشفي.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وميكروباص، بالطريق الزراعي السريع «مصر- أسوان» في زمام مركز أبوقرقاص، مما أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة آخرين، جاري حصرهم.

وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال البحث الجنائي، وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفى المركزي.

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بقلم اسلام فهمي