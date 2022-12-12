مصرع 6 في تصادم سيارة نصف نقل وميكروباص بالمنيا

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وميكروباص، اليوم الاثنين، بالطريق الزراعي السريع «مصر- أسوان»، وتم نقل المصابين للمستشفي.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وميكروباص، بالطريق الزراعي السريع «مصر- أسوان» في زمام مركز أبوقرقاص، مما أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة آخرين، جاري حصرهم.

وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال البحث الجنائي، وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفى المركزي.