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اصابة 9 أشخاص في حادثي سير بطرق بني سويف

كتب:

عمرو رجب
11:25 ص | السبت 19 يونيو 2021
مستشفى بني سويف التخصصي

مستشفى بني سويف التخصصي

 أُصيب 9 أشخاص، اليوم السبت، في حادثين بطرق بني سويف، وجرى نقلهم لتلقي العلاج والإسعافات الأولية بمستشفى بني سويف التخصصي.

في الحادث الأول أصيب 6 أشخاص بينهم أب واثنين من أبنائه، فى حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخري «ميكروباص»، بالطريق الصحراوي الشرقي، اتجاه المنيا بدائرة محافظة بنى سويف وجرى نقلهم إلى المستشفى.

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي فى اتجاه محافظة المنيا بدائرة المحافظة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم: «فرغلي حسن فرغلي 68 سنة، بالمعاش، مصاباً بجروح وسحجات بالجسم، وأبنائه وهم "شيماء" 28سنة، مدرسة مصابة بجروح وسحجات بالجسم، ومحمود 30 سنة، مصابا باشتباه كسر بالقدم اليمنى وجرح قطعي بالرأس حوالي 15 سم، وأنس شريف فتحي 6 سنوات، مصاباً بجروح وسحجات بالجسم وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط، و محمد دسوقي حسين 34 سنة، سائق مصاباً لجرح بالرأس حوالي 3 سم، ومايكل عادل كامل 38 سنة، تاجر، مصاباً باشتباه كسر بالكتف الأيمن».

جرى نقلهم إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الاسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عنر جوده مدير المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.

وفي الحادث الثاني أصيب 3 عمال، فى حادث انقلاب دراجة نارية بطريق الفيوم الجديد بمدخل مركز ناصر شمال بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتلقى مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بإشراف الدكتور أشرف عوض يعقوب مدير المرفق، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغاً يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق الفيوم الجديد مدخل مركز ناصر.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم: «ناصر محمد احمد 44 سنة، مصابا بجروح وسحجات بالكتف الأيسر، وعبد القوي سيد وافي 27 سنة، مصاباً بجرح بالرأس حوالي 4 سم، وجابر بدي سيد 55 سنة مصاباً بجروح وسجحات بالجسم»، جميعهم مقيمون بمركز ناصر.

تم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الاسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.

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