فريق طبي بمستشفى السنطة ينقذ رضيعا ابتلع مخدرات بالخطأ

استقبل مستشفى السنطة العام، بمحافظة الغربية، طفلا في العقد الأول من العمر، مصابا بحالة تسمم وإعياء شديد، إثر تناولة قطعة من مادة مخدرة، وأجريت الإسعافات الأولية اللازمة له.

الكشف الطبي على الطفل

واستقبل مستشفي السنطة العام، التابعة لمديرية الصحة بالغربية، طفلا يدعى "أيسر.ج . ال»، عمره عام ونصف، ومقيم بقرية مسهلة التابعة لمركز السنطة، مصابا بحالة إعياء شديد، بعد أن حضر برفقة والدته، وأفادت بتناول نجلها مادة مجهولة، وغير معروفة، بجانب ظهور علامات وأعراض غريبة عليه.

مادة مخدرة

وبالكشف الطبي وعمل الأشاعات والفحوصات الطبية، تمكن الفريق الطبي بقسم الأطفال من تشخيص الحالة، وبمواجهة والدته أقرت بابتلاع طفلها قطعة من مادة مخدرة عن طريق الخطأ، وتم عمل الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وجرى تحويل الطفل الي مركز السموم، لتلقي العلاج اللازم، ووضعة تحت الملاحظة، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.