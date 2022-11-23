إصابة 4 أشخاص في حوادث متفرقة بكفر الشيخ.. بينهم طفل تناول دواء بالخطأ

أُصيب خلال الساعات الأخيرة، 4 أشخاص، بينهم طفل في ثلاث حوادث متفرقة بمحافطة كفر الشيخ، وذلك بنطاق بمراكز «سيدى سالم، وكفر الشيخ، والرياض»، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

إخطار بوقوع الحوادث

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية - مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بتلقيه إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، بوصول مصابين في حوادث متفرقة بنطاق محافظة كفر الشيخ.

تفاصيل الحوادث

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من «إ.ك.ا»، 20 سنة، و«أع.ا»، 22 سنة، من سيدي سالم، بجروح وكدمات، فى حادث انقلاب دراجة نارية، كما أُصيب «م.أ.ا»، 18 سنة، بجروح وكدمات، فى مشاجرة بقرية الحمراوي، وأُصيب الطفل «أ.أ.م»، عُمر عام، بتسمم نتيجة تناول دواء في غفلة من أسرته.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، وحُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.