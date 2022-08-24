مصرع عامل بناء اختل توازنه أثناء عمله في مستشفى السنطة الجديد

لفظ عامل بناء في العقد الرابع من العمر، أنفاسه الأخيرة، إثر سقوطه من الطابق الثالث، أثناء عمله بمستشفى السنطة الجديد، والذي يجري إنشاؤه بمدينة السنطة في محافظة الغربية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.

ورود إخطار بسقوط عامل بناء

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى السنطة المركزي، بوصول عامل بناء يُدعى «أشرف م. ع.»، مصاباً بنزيف داخلي وكسور وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة الأطباء إنقاذه.

اختل توازنه وسقط من الطابق الثالث

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، بمركز شرطة السنطة، إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، وسؤال شهود العيان، حول الواقعة، أنه شاب في العقد الرابع من العمر، ويعمل في مجال البناء، وأثناء عمله بالطابق الثالث، بمستشفى السنطة الجديد، اختل توازنه وسقط مغشياً عليه، مما أدى إلى إصابته بنزيف داخلي وكسور متفرقة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة، وانتداب الطبيب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، تمهيداً لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.