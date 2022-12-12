كيت هارينجون يكشف الملامح الرئيسية لمسلسل «Snow»: هدية ولعنة

شارك الممثل الإنجليزي كيت هارينجون، المعروف بأداء شخصية «جون سنو» في مسلسل «Game of Thrones»، في مؤتمر صحفي حول المسلسل في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، وتحدث عن تقديم الشخصية كمشروع مشتق من السلسة الرئيسية، والذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من العام الجاري.

ولم يستطيع كيت هارينجون الحديث بشكل كبير عن تطور الأحداث فيما يخص الشخصية التي يقدمها في المسلسل الجديد، إلا أنه تطرق إلى نهاية «Game of Thrones»، حيث تبدأ أحداث المشروع الجديد من بعدها، ما يمكن أن يحدث لـ«جون سنو» بعد ما قام بقتل «دينيريس تاريجريان»، وحكم عليه بالعودة إلى الحائط في الشمال مرة أخرى، قائلا: «الذهاب إلى السور مرة أخرى هي أعظم هدية وأيضًا أكبر لعنة بالنسبة لجون»، وفقا لما نشره موقع «انترتينمنت ويكلي»

وأضاف خلال جلسة المؤتمر، «يجب أن يعود إلى المكان بكل هذا التاريخ ويعيش حياته يفكر كيف قتل «دينيريس»، ويفكر في موت «ييجريت» بين ذراعيه وفي شنق «أولي»، يعيش حياته يفكر في كل هذه الصدمات، في نهاية السلسلة أردنا أن يشعر الجمهور بأن الأمور على ما يرام ولكن الحقيقة ليس كذلك»، وهو ما أعطى الجمهور لمحة عن ما قد تدور حوله أحداث المسلسل الجديد.

جورج مارتن: كيت هارينجتون صاحب فكرة مسلسل «Snow»

وكشف الكاتب جورج أر.أر. مارتن في يونيو الماضي، أنه بدأ العمل على المسلسل الجديد الخاص بشخصية «جون سنو»، تحت عنوان «Snow»، قائلا إن كيت هارينجتون هو صاحب فكرة تتبع شخصية «جون سنو» في عمل منفصل.

ووقوف كيت هارينجتون وراء المسلسل كان مستغربا بالنسبة للبعض، بعد ما أكد على عدم رغبته في العودة إلى عالم «Game of Thrones» بعد عرض الموسم الأخير في 2019، وفقا لتصريحاته في لقاء تلفزيوني: «قضيت ما يقرب من 10 سنوات في تقديم الشخصية، وهذا غير عادي حقًا في مهنة الممثل، لقد كان بمثابة اضطرابًا عاطفيًا ضخمًا بالنسبة لي».