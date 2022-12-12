«Abrdn»: الاقتصاد العالمي أصبح على حافة الركود

أكد بنك الاستثمار العالمي «Abrdn»، أنّ الاقتصاد أصبح على حافة الركود، وأن حالات الركود بدأت بالفعل في بعض الاقتصادات، وأن الاقتصادات الرائدة في منطقة اليورو عميقة في الانكماش، متوقعةً أن يتحول نمو الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي إلى سلبي اعتباراً من الربع الرابع من عام 2022.

كبير الاقتصاديين ورئيس معهد الأبحاث في البنك العالمي الذي يتخذ من لندن مقراً رئيسياً لعملياتها، جيريمي لوسون، يقول إنه على الرغم من الدلائل التي تشير إلى أن التضخم يبلغ ذروته، فإن توقعاتنا تشير إلى أن ترويض التضخم الأساسي يتطلب ارتفاعا كبيراً في البطالة، والأهم من ذلك، نرى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي مستعد للقيام بما هو ضروري.

تباطؤ في أمريكا وتدهور في الصين

أضاف في تقرير للبنك: «في حين يتباطأ اقتصاد الولايات المتحدة، إلا أن النمو يظل إيجابيًا حتى الآن، وفي الصين، يساهم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في تدهور النمو الاقتصادي على المدى القريب.»

لا انفراجة صينية قبل منتصف 2023

لا يتوقع «جيريمي لوسون» مزيد من التخفيف الشامل للقيود المفروضة بسبب كورونا في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قبل النصف الثاني من عام 2023، وعلى نحو مماثل، من غير المرجح أن يحدث انتعاش قوي في قطاع الإسكان مع ضيق شروط تمويل المطورين، وانخفاض نمو النشاط، وتراكم المعروض من الوحدات السكنية.

آسيا أفضل حالاً من وسط أوروبا

أما عن الأسواق الناشئة، فإن آفاقها الاقتصادية تتباين، فآسيا في وضع أفضل، في حين أن أجزاء من أمريكا اللاتينية تقترب من تخفيف السياسة النقدية، بينما لا يزال التضخم مرتفعا للغاية في بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، في حين أن العديد من الأسواق الناشئة تعيش في خضم الأزمة.

يشير التقرير، إلى أن ضغوط التضخم العالمية تتجاوز ذروتها، لكن التضخم الأساسي سيثبت أنه أكثر ثباتا، وهذا يعني المزيد من رفع أسعار الفائدة على المدى القريب، بما في ذلك 100 نقطة أساس أخرى من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، و 150 نقطة أساس من بنك إنجلترا، بحلول نهاية الربع الأول من العام 2023.

لا خفض للفائدة قبل نهاية 2023

يوضح التقرير أن البنوك المركزية ستكون في وضع خفض أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول أواخر عام 2023، وأن أسعار الفائدة الأمريكية ستهبط إلى حدها الأدنى بحلول أواخر عام 2024، بتراجع سعر الفائدة الفيدرالي ينخفض إلى أقل من 2% عند القاع.