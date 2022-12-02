محلل سياسي لقناة القاهرة الإخبارية: تحديد سعر النفط الروسي يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي

قال الدكتور مسلم شعيتو المحلل السياسي، إن تحديد سقف لسعر النفط الروسي، سينعكس بالسلب على الاقتصاد العالمي.

وأضاف خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية بقناة «القاهرة الإخبارية»: «تحديد سقف لسعر النفط بـ 60 دولارا للبرميل، يعني أن روسيا ستعاني من هذا التحديد، كما أنها لن تصدر لأي دولة توافق على هذا القرار، وبالتالي سينعكس ذلك على الأسواق العالمية بانخفاض كميات تصدير النفط، وبدا ملحوظا أن هذا التلاعب بالأسعار سينعكس سلبا على الاقتصاد العالمي».

وتابع: «نلاحظ أن هناك حالة من التخبط والضياع في السوق العالمية، ينعكس على الاستهلاك نتيجة لهذه الفوضى التي قد تنشأ على تحديد سعر للبرميل يتناقض مع المبادئ الأساسية للأسواق، كما أن أوروبا تتبجح أمام البشرية بأنها تؤمن بالديمقراطية والسوق الحرة، فنحن أمام أزمة ستعصف بالعالم انطلاقا من هذه السياسات غير الواقعية».