لماذا لن ينمو الاقتصاد العالمي أكثر من 1.4% في 2023؟.. وكالة «فيتش» تجيب

للمرة الثانية، خفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، توقعات الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2023 مع تكثيف البنوك المركزية لمعركتها ضد التضخم وتدهور التوقعات لسوق العقارات في الصين.

خفض توقعات الاقتصاد الأمريكي

في أحدث تقرير عن التوقعات الاقتصادية العالمية (GEO)، توقعت وكالة فيتش أنَّ ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1.4% في عام 2023، بعد تعديله نزولاً من 1.7% في توقعات سبتمبر 2022، وخفضت وكالة «فيتش» توقعاتها لنمو الولايات المتحدة 2023 إلى 0.2% من 0.5% مع زيادة وتيرة تشديد السياسة النقدية.

أضافت وكالة «فيتش» في تقريرها: «لقد خفضنا أيضًا توقعاتنا للنمو في الصين 2023 إلى 4.1%، من 4.5%، مع تلاشي احتمالات الانتعاش في بناء المنازل. لا تزال توقعات النمو في الصين لعام 2022 عند 2.8%، إذ تؤثر الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا على النشاط في المدى القريب.»

نمو طفيف في أوروبا

أضاف التقرير: «لقد عدلنا النمو في منطقة اليورو 2023 صعودًا بشكل طفيف إلى 0.2%، من -0.1%، وخفت حدة أزمة الغاز الأوروبية قليلاً، لكن الزيادات الحادة في معدل الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي ستؤثر على الطلب، وثبت أن ترويض التضخم أصعب مما كان متوقعاً مع اتساع ضغوط الأسعار.»

يضيف كبير الاقتصاديين في وكالة التصنيف العالمية، بريان كولتون: «تراجعت مخاطر نقص الغاز الطبيعي الأوروبي وتقنين هذا الشتاء مع ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال وانخفاض استهلاك الغاز، لكن الأزمة لم تنته بعد، ولا يزال ارتفاع أسعار الغاز بالجملة يلقي بثقله على تكاليف الشركات وميزانيات الأسر».

التضخم فاق التوقعات

ويتابع: «لقد تجاوز التضخم التوقعات -ووصل مؤخرًا إلى 11% في منطقة اليورو والمملكة المتحدة- والتضخم الأساسي آخذ في الارتفاع، يؤدي تضخم الخدمات المتزايد إلى تعويض فوائد تخفيف ضغوط سلسلة التوريد».

تستبعد وكالة «فيتش»، تحسن الاختلالات في سوق العمل، إذ لا تزال الوظائف الشاغرة مرتفعة، وفي ظل ظروف سوق العمل المشددة، تلاحق الأجور الأسعار وتنمو بنسبة 7% في الولايات المتحدة، و 6% في المملكة المتحدة، وفي بعض المقاييس، أعلى من 5% في منطقة اليورو.»

استقرار أسعار الغذاء والطاقة

توقعت الوكالة، انخفاض التضخم الكلي بشكل كبير في عام 2023 مع استقرار أسعار الغذاء والطاقة، لكن من المتوقع أن تكون ضغوط التضخم الأساسية أكثر ثباتًا.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا (BOE) مؤخرًا؛ أسعار الفائدة في تحركات ضخمة.

الفائدة الأمريكية عند 5%

وعدَّلت الوكالة، توقعاتها الأخيرة لذروة أسعار الفائدة الفيدرالية -عند 5%- والبنك المركزي الأوروبي -عند 3%- بالزيادة بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر، وكذلك توقعاتها الأخيرة للذروة 4.75% لبنك إنجلترا بمقدار 150 نقطة أساس منذ توقعات توقعات البيئة العالمية السابقة، ولا توقع تخفيض أسعار الفائدة حتى عام 2024.

ركود في أوروبا وبريطانيا

تتوقع الوكالة، حدوث ركود في منطقة اليورو والمملكة المتحدة بدءًا من أواخر عام 2022 وفي الولايات المتحدة في الربع الثاني من عام 2023، والربع الثالث من عام 2023، ومن المرجح أن ترتفع نسبة البطالة إلى أكثر من 5% في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في عام 2023.