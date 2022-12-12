جراحة دقيقة في «كفر الشيخ العام» تنقذ حياة مريض تعرض لحادث سيارة

نجح أطباء مستشفى كفر الشيخ العام في إجراء عملية جراحية دقيقة لمصاب تعرض لحادث سيارة، ما تسبب في كسر بالحوض والجدار الخلفي للحُق، وخلع بمفصل الحوض، حيث تم إجراء الجراحة في أسرع وقت ممكن للحفاظ على المفصل من التلف نتيجة الخلع عن طريق النهج الخلفي للحُق «Kocher-Langenbeck».

4 أطباء يجرون العملية الجراحية

وأجرى الجراحة، الدكتور أحمد عبد المنعم، مدرس واستشاري جراحة الحوض وجراحات المفاصل والعمود الفقري والمناظير بمستشفى دمياط الجامعي، والدكتور أمجد الدكروري، رئيس واستشاري جراحة العظام والكسور بمستشفى كفر الشيخ العام، والدكتور محمد فوزي العفراوي، استشاري جراحة العظام بمستشفى كفر الشيخ العام، والدكتور إسلام القبسي، أخصائي التخدير بمستشفى كفر الشيخ العام.

«صحة كفر الشيخ» تشكر الفريق الطبي

ومن جانبها، قدمت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الشكر إلى جميع الأطباء وفريق التمريض والعاملين بمستشفى كفر الشيخ العام، على جهودهم المبذولة التي تسببت في إنقاذ حياة الشخص المصاب.

يأتي ذلك استمرارا للتعاون المشترك بين قسمي جراحة العظام بمستشفى دمياط الجامعي، برئاسة الدكتور سمير الشوري، وقسم جراحة العظام بمستشفى كفر الشيخ العام، برئاسة الدكتور أمجد الدكروري.