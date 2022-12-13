مسرحية كوميدية.. قصة آخر عمل لـ زبيدة ثروت في ذكرى وفاتها السادسة

«قطة السينما العربية»، هكذا لقبها الجمهور بعد مسيرة فنية طويلة، الفنانة زبيدة ثروت التي اختارها حسين حلمي المهندس لجمال عيونها ومثلت مع الفنان يحيى شاهين فيلم الملاك الصغير، فهي صاحبة أجمل عيون في السينما المصرية، قدمت مئات الأعمال على مدار مشوارها الفني .

اعتزال الفنانة زبيدة ثروت

اعتزلت الفنانة زبيدة ثروت الفن في أواخر السبعينيات من القرن العشرين، بعد تقديم مسرحية «عائلة سعيدة جدًا»، فهو يعتبر آخر عمل فني شاركت فيه قبل اعتزال التمثيل.

أحداث مسرحية «عائلة سعيدة جدًا»

تدور أحداث المسرحية حول أسرة مكونة من عدة رجال وزوجاتهم كانوا يعيشون حياة سعيدة هادئة، حتى دق جرس الباب ذات ليلة ليجدوا طفلًا رضيعًا متروكًا خلف الباب وبرفقته خطاب يشير إلى أن والد الطفل من هذه الأسرة دون تحديد، مما أثار شكوك الزوجات في أزواجهن.

أبطال مسرحية «عائلة سعيدة جدًا»

المسرحية من بطولة أمين الهنيدي، المنتصر بالله، زبيدة ثروت، أمال شريف، سامية حسن، سهر توفيق، مصطفى حشيش، قيس عبد الفتاح ومن تأليف السيد بدير، وإخراج نبيل عبد العظيم.

معاناة زبيدة ثروت مع السرطان

بعد هذه المسرحية ابتعدت زبيدة ثروت عن الوسط الفني، واكتشفت إصابتها بالسرطان، حيث تدهورت حالتها الصحية فجأة، وعانت من المرض وأصيبت بالتهاب في الشعب الهوائية، حتى توفيت عن عمر ناهز 76 عامًا، بعد صراع مع المرض، في 13 ديسمبر 2016.