ذكرى رحيلها.. كيف تعاملت دلال عبد العزيز مع شائعة أنها ابنة زبيدة ثروت؟

تحل اليوم الذكرى الأولى على وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، التي رحلت عن عالمنا عن عمر ناهز 61 عاما، في السابع من شهر أغسطس العام الماضي بعد معاناتها من تداعيات إصابتها بفيروس كورونا

دلال عبد العزيز عن زبيدة ثروت: كان في شبه بيننا

وفي هذا الصدد يستعرض «الوطن» حقيقة قرابة دلال عبد العزيز بالفنانة زبيدة ثروت.

دلال عبد العزيز: الجمهور كان يعتقد أنني ابنتها

قالت الفنانة دلال عبد العزيز، خلال تصريحات تليفزيونية سابقة لها، عن حقيقة صلة قرابتها بالفنانة زبيدة ثروت: «وأنا في بداياتي في التمثيل، كان يوجد شبه بيني وبينها، فكان هناك الكثير من الجمهور وحتى الفنانين يعتقدون أني ابنتها».

وأضافت: «في مسرحية حب في التخشيبة، كنت أقوم بدور راقصة، وأرسلت مصممة الأزياء لي مصمم للأحذية، وكان هذا الشخص مهتم بيا جدا».

دلال عبد العزيز: مصمم الأحذية كان يعتقد أني ابنة زبيدة ثروت

وأشارت دلال في حديثها عن مصمم الأحذية: «في إحدى المرات قال لي سلمي على مامتك، لأنها كانت غالية علينا أوي، مما أثار دهشتي، وذهبت مسرعة وسألت أمي عنه فقالت لم تعرفه فأدركت أنه يعتقد أني ابنة الفنانة زبيدة ثروت»، مضيفة: «لم أستطع أن أقول له إني ليست ابنتها، حتى لا ينزعج».

وأوضحت دلال عن قصة الجوابات التي ترسل إليها قائلة: «الجمهور كان يرسل لي الجوابات على أساس أني ابنتها».