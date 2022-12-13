«بوتوكس القدم» أغرب صيحة جديدة للجمال.. يعالج آلام الكعب العالي 

أخذت عمليات التجميل تنتشر في الفترة الأخيرة، ومن المعروف أن حقن التجميل تستخدم لشد الجلد وإزالة التجاعيد، ومؤخرا ظهر ما يعرف بـ«بوتكس القدم»، وهو حقن تجميلية تعمل على تخدير القدمين لتقليل آلام الكعبين.

و«بوتكس القدم» غير مخصص للأغراض الجمالية، فتجاعيد أصابع القدم لا تسبب قلقًا لأحد، لذا يستخدمها الأطباء لتقليل الشعور بتعب الأقدام وخاصة ممن يرتدون الكعب العالي، يقول الدكتور ستيفن هامبل، استشاري الطب التجميلي: «العلاج متاح لأي شخص يرتدي الكعب العالي بانتظام ويصاب بألم شديد في أقدامه أثناء ارتداء كعب عالي».

طبيب: بوتكس القدمين علاج آمن للغاية

وأوضح الطبيب أن استخدام «البوتكس» لعلاج القدمين آمن للغاية، ولكن يجب الانتباه إلى آثاره الجانبية لا سيما إذا كان الشخص يتناول أدوية أخرى ربما يسبب له حساسية أو كدمات، لافتًا إلى أن أحد الجوانب السلبية هو أن القدم منطقة حساسة، لذا يتسبب الحق في الشعور الألم في الحقن، كما أن آثاره الحقن تتلاشى بمرور الوقت لذا يجب تكرار الإجراء.

وباتت شعبية بوتوكس القدم منتشرة لدى المشاهير، لتخفيف آلام الوقوف بالكعب الكعب العالي لوقت طويل، كما لاحظ أطباء الأمراض الجلدية وغيرهم من ممارسي التجميل ارتفاعًا في المرضى الذين يسعون إلى البوتكس للتغلب على آلام الكعبين.

بوتكس القدمين استخدم لأول مرة لعلاج التعرق الزائد

تقول الدكتورة تامارا جريفيثس، من الجمعية البريطانية لأطباء الجلد: «نشأ بوتوكس القدم كطريقة لعلاج التعرق الزائد، واستخدم لأول مرة في منطقة الإبط، وجري التوسع في استخدامه لتعرق اليدين والقدمين ومناطق أخرى مثل الوجه وفروة الرأس»، موضحة أنه آمن جدًا ومسؤولي الرعاية الصحية استخدموا البوتوكس في القدمين لعلاج تشنجات العضلات والأوتار، لكنها تستخدم في القدمين بالأساس لتسهيل ارتداء الكعب العالي.

يقول الدكتور هامبل: «هناك الكثير من الأوراق البحثية حول حقن البوتوكس في القدمين لحالات التعرق الزائد، ورغم أننا لم نصل إلى النقطة التي توجد فيها أوراق علمية حول حقن البوتوكس للكعب العالي لكن نعلم أنه آمن ومناسب».