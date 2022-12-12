محافظ أسيوط: 16 مركزا لتلقي طلبات ترخيص المحال العامة

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على تراخيص المحال العامة بالمحافظة، مع بدء العمل بالمنظومة الحديثة لتطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية، وتجهيز 16 مركزا للتراخيص بجميع مراكز وأحياء المحافظة وفرع جهاز المشروعات المتوسط والصغيرة ومتناهية الصغر ومدينتي أسيوط الجديدة وناصر الجديدة، وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لإرساء مناخ جاذب للاستثمار وتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية في مصر، وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة إيرادات الدولة.

تسهيلات للمتقدمين للحصول على تراخيص المحال

وأكد محافظ أسيوط، في بيان، اليوم الاثنين، دعمه الكامل لتسهيل كافة الإجراءات على المواطنين للحصول على تراخيص المحال العامة من خلال اختصار الدورة المستندية لإصدار تراخيص المحال وتبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص من خلال التعامل مع جهة واحدة، وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشائها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، وذلك وفق معدل زمني مناسب خلال 90 يومًا إذا استوفى طالب الترخيص الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون وتم اعتمادها الأسبوع الماضي.

ولفت أنه سيتم تقنين أوضاع المحال غير المرخصة بكافة القرى والمراكز والأحياء ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحصيل حق الدولة، مؤكدا أنه وفقًا للقانون الجديد للمحال العامة، سيتم منح رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة، لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها، كما استحدث القانون ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذي يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن.

وأشار المحافظ إلى أنه تم ربط اللجنة العليا للتراخيص إلكترونيًا بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية، للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء.

تخصيص شبابيك لذوي الهمم وتفعيل النداء الآلي

وأوضح المحافظ أنه سيتم تقديم خدمة التراخيص لـ 316 نشاطا طبقًا للقانون، من خلال منظومة 16 مركز تراخيص، وتتضمن المراكز التكنولوجية الثابتة والمتحركة بالأحياء أو عبر بوابة خدمات المحليات Lgs.gov.eg، لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص، حيث سيتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة دون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار، وسيتم التعامل بنظام الشباك الواحد مع اتخاذ الإجراءات التي من شأنها مراعاة كبار السن وذوي الهمم وتخصيص شباك لذوي الاحتياجات الخاصة ومقاعد انتظار وخدمة النداء الآلي، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات لتيسير وتبسيط الدورة المستندية للمنظومة الحديثة لإصدار التراخيص وتطبيق القانون.

ولفت المحافظ إلى إنه جار حصر جميع المحلات المرخصة وغير المرخصة بنطاق المراكز والأحياء والمدن الجديدة، بجانب الحملات التوعوية لأصحاب المحال التجارية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمناطق والقرى، لتوضيح أهداف القانون 154 لسنة طريقة 2019 بطرق مبسطة للمواطنين، تحفيزاً لهم على سرعة التسجيل، وحتى لا يقع المخالفين تحت طائلة القانون والغرامة الرادعة.

تقديم الشرح اللازم للمواطنين

وأشاد محافظ أسيوط بدور ودعم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في تفعيل البرامج التدريبية للعاملين بمراكز التراخيص بالمحافظات، والمكلفين بتطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لتراخيص المحال العامة والجهات الخارجية المرتبطة بتطبيق القانون من خلال ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة، وذلك قبل البدء في التطبيق الفعلي للقانون وتقديم كل الشرح اللازم من المختصين والتيسيرات التي سيقدمها القانون للمواطنين وآليات عمل مراكز التراخيص وكيفية استقبال المواطنين واستخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء.