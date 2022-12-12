معرض لبيع الكتب القديمة بأسعار مخفضة في جامعة أسيوط.. «فيديو»

انطلقت فعاليات معرض بيع الكتب القديمة في جامعة أسيوط والذي يمثل حالة من الثراء الثقافي والمعرفي لدى الطلاب بما يدعم قدراتهم على التفكير والابداع وتحصيل العلوم المختلفة، فضلا عن خدمة الباحثين من أبناء الجامعة، خاصة أن معرض الكتاب يضم العديد من الكتب التراثية والطبية والثقافية بأسعار تنافسية.

افتتاح المعرض بحضور أمين عام الجامعة

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ودينا شرف، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «افتتاح معرض بيع الكتب القديمة بأسعار مخفضة في جامعة أسيوط»، أشار إلى افتتاح المعرض بحضور شوكت صابر أمين عام الجامعة وعدد كبير من الطلاب والعاملين بالمكتبات بالجامعة وتمتد فعالياته حتى الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، وذلك بمقر قاعة A الملحقة بالمطعم المركزي.

كتب ثقافية وطبية وتراثية ونظرية

ويضم المعرض عددا من الكتب الثقافية والطبية والتراثية والنظرية، بينها كتب كلية الطب وكتب في التمريض والعلوم والتربية الرياضية بالإضافة إلى كتب المعهد الفني للتمريض وكتب رعاية الشباب وكتب المكتبة المركزية، كذلك كتب عن صحة المرأة، ويبلغ سعر الكتاب العربي 5 جنيهات وسعر الكتاب الأجنبي 10 جنيهات.