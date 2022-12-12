مدير «أورام المنصورة»: تكريم الرئيس السيسي للمركز فخر لجميع الأطباء والعاملين

قال الدكتور وليد النحاس، أستاذ جراحة الأورام ومدير مركز أورام المنصورة، إن المركز يعد أكبر مركز أورام في الدلتا، ويمثل ثاني أكبر مركز في مصر من حيث عدد الأسرة، التي وصلت إلى 500 سرير، ويتكون من 13 دورا.

وأوضح «النحاس» خلال لقاء له ببرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، أن المركز يقدم خدماته العلاجية لجميع المرضى من الكبار والصغار، ويتضمن قسما لجراحة الأورام ووحدة طب الأورام التي تعالج المرضى بالكيمياوي والعلاجات الموجهة، بالإضافة لوحدتي أمراض الدم وأورام الأطفال، بجانب أقسام المعامل المتخصصة.

تكريم المركز من الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأشار الدكتور وليد النحاس إلى أنه تلقى خبر تكريم المركز من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا: «كنت سعيد جدا بالتكريم وفخر لنا جميعا، وهو لكل العاملين بالمركز بعد حصوله على الاعتماد من الجمعية الأوروبية لأورام النساء كأول مركز أورام خارج أوروبا في المنطقة العربية وأفريقيا».

ومن جانبه، قال الدكتور محمد حجازي، المدير التنفيذي لمركز أورام المنصورة، إن المركز يعد من صفوة المراكز بجامعة المنصورة، ويتميز بتقديم الخدمة الطبية لـ12 محافظة مجاورة من خلال كوادره الشابة، بالإضافة لتقديم ورش عمل ومؤتمرات في مختلف المحافظات لنقل الخبرة والمعرفة لباقي المراكز الطبية.

التعاون مع المراكز الأوروبية والأسيوية

وأكد المدير التنفيذي لمركز أورام المنصورة، أن المركز يعمل بالتعاون مع المراكز الأوروبية والأسيوية لنقل الخبرات الأجنبية للمستشفيات والمراكز المحلية في إطار رؤية استراتيجية قائمة على الحوكمة، مضيفا أنه يجري تقييم خطة العمل من وقت لآخر للتأكد من صحتها.