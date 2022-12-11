أستاذ بجامعة المنصورة يحصد جائزة أفضل بحث دولي لجمعية دراسة تكاثر الخيول بأمريكا

حصد الدكتور حسام الشيخ علي جمال الدين – الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطري – جامعة المنصورة على جائزة أفضل بحث دولي بالمؤتمر السنوي لجمعية دراسة التكاثر لهذا العام (2022 بالولايات المتحدة الامريكية وذلك لبحثه العلمي والذي «يكشف التحليل النسخي عن المنظمين الأساسيين والمسارات الكامنة وراء تنشيط عضل الرحم أثناء التهاب المشيمة المزمن في الخيول»، وهي المرة الثانية التي يحصل فيها علي المركز الأول بالمؤتمر فقد سبق وحصل عليها عام 2020.

الإجهاض والولادة المبكرة في الأفراس

وذكرت جامعة المنصورة، في بيان لها، أن هذا البحث يوضح الآليات التي من خلالها يؤثر التهاب المشيمة في الافراس على الانقباضات الرحمية والتي بدورها تؤدي الى الاجهاض او الولادة المبكرة في الافراس، يعتبر التهاب المشيمة في الافراس أحد الاسباب الرئيسة للإجهاض والولادة المبكرة مما يترتب عليه العديد من الخسائر الاقتصادية في العديد من دول العالم.

جوائز الدكتور حسام الشيخ

يذكر أن الدكتور حسام الشيخ، تمت ترقيته لدرجة الاستاذيه بنظام التميز العلمي هذا الشهر، كما حصل على العديد الجوائز الدولية كان اخرها جائزة الدولة التشجيعية 2022، وجائزة جامعة التشجيعية المنصورة لعام 2022 والمركز الأول بمؤتمر جمعية التكاثر بالحيوان بالولايات المتحدة الامريكية 2020.