«صباح الخير» تقتحم مافيا مستحضرات التجميل المضروبة في عددها الجديد

صدر العدد الجديد لمجلة «صباح الخير» التي تصدر عن مؤسسة روز اليوسف الصحفية كل ثلاثاء، ويرأس تحريرها الكاتب الصحفي وليد طوغان، الذي كتب مقالا على خلفية القمة العربية الصينية بمشاركة مصر حمل عنوان «القاهرة.. الرياض.. بكين.. آفاق أوسع لعالم أكثر عدالة.. وأسرع في التنمية».

مجلة صباح الخير

وجاء في غلاف العدد الجديد من مجلة صباح الخير 3 عناوين كالتالي:

- حوار الحضارات في الرياض.

- نقتحم سوق مستحضرات التجميل المضروبة.

- الشوربجي: مليش علاقة بزملائي.. ودياب: أفضلها جماعية.

ونشرت المجلة تحقيقا عن مستحضرات التجميل المغشوشة جاء في عناوين التحقيق:

- هيني قرشك ولا تهيني وشك.. صباح الخير تقتحم مافيا مستحضرات التجميل «المضروبة»

- أنواع مختلفة من السرطانات وأمراض السكتة الدماغية والجهاز العصبي والتنفسي وأكزيما الجلد تصيب المستخدمات.

- مواد «فرد الشعر» تسبب تساقطه ووقف نمو البصيلات وتهييج فروة الرأس.

ونال كأس العالم 2022 المقام في قطر اهتمام المجلة في عددها الجديد، وجاء من ضمن العناوين:

- نجوم يرفعون شعار «ابن الوز عوام».

- المغرب سيطرة قارية.