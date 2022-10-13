الأمن يداهم مصنع مستحضرات تجميل مغشوشة في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب مصنع مستحضرات تجميل، دون ترخيص في القاهرة؛ لحيازته كميات كبيرة لمستحضرات مجهولة المصدر.

ضبط صاحب مصنع مستحضرات تجميل

و تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع لإنتاج وتعبئة مستحضرات التجميل- كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول) لإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها مغشوشة ومقلدة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

13 ألف عبوة مستحضرات

وعُثر رجال الشرطة بداخل المصنع على 13 ألف عبوة مستحضرات "منتج نهائى"- 1,400 طن مواد كيماوية – 640 كيلو جرام خامات – 100 كيلو جرام مكسبات رائحة "جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها" – عدد من الماكينات والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع).

بمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيـص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.