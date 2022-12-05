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أحمد الخطيب

«صباح الخير» تنعى رئيس تحريرها الأسبق مفيد فوزي: رحل المحاور

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الوطن
08:32 م | الإثنين 05 ديسمبر 2022
غلاف العدد الجديد لمجلة صباح الخير

غلاف العدد الجديد لمجلة صباح الخير

صدر العدد الجديد لمجلة «صباح الخير» التي تصدر عن مؤسسة روز اليوسف الصحفية كل ثلاثاء، ويرأس تحريرها الكاتب الصحفي وليد طوغان، وتم تخصيص غلاف العدد الجديد لنعي الكاتب الصحفي الراحل مفيد فوزي، الذي ترأس تحرير المجلة في رحلته الصحفية، وتم نشر صورته على الغلاف بعنوان «ورحل المحاور»

مجلة صباح الخير

كما تضمن غلاف العدد الجديد لمجلة صباح الخير عنوان مقال رئيس التحرير جاء فيه «عمار يا مصر.. حكاية 40 مدينة جديدة».

وتضمن العدد أيضا موضوعات حملت العناوين الآتية:

- قبل الطبع.. التسلح بالعلم والمعرفة.

- المواطن هو البطل.. مصر رقم صحيح في المعادلة العالمية شديدة التعقيد.. وننفذ خطة اقتصادية شاملة.

حياة كريمة

كما أعلنت المجلة عن أكبر تغطية للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة».. وذلك بدءا من العدد المقبل لمجلة صباح الخير.

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بقلم الوطن