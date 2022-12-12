«الإنجيلية» تحتفل بـ«عيد الميلاد المجيد» في كنيسة قصر الدوبارة

تحتفل رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، الاحتفال الرسمي بمناسبة عيد الميلاد المجيد، يوم الجمعة الموافق 6 يناير 2023، الساعة الثانية ظهرًا بكنيسة قصر الدوبارة، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وراعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وبمشاركة وحضور المهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة.

برنامج احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد

وسوف يتضمن برنامج احتفال رئاسة الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، صلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة راعي الكنيسة، على أن ينتهي الاحتفال بكلمة الشكر لرئيس الطائفة بمصر.

موعد بدء الاحتفال

ومن المقرر استقبال ممثِّلي وسائل الإعلام المختلفة بداية من الساعة الواحدة ظهرًا، الجمعة 6 يناير، لنقل فعاليات الاحتفال، على أن يجري بث احتفال عيد الميلاد على التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، ليتمكن شعب الكنيسة الإنجيلية في مصر وخارجها من متابعة الاحتفال.