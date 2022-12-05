المطران جان ماري شامي يشارك في احتفالات عيد الميلاد بدار العذراء للعائلات

شارك المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، في احتفالات عيد الميلاد المجيد، بدار العذراء الطاهرة للعائلات بمصر الجديدة، التابع لبطريركية الروم الملكيين الكاثوليك.

وقدم الأب المطران كلمات التشجيع للحاضرين حول «أفراح الميلاد»، ثم تم تنظيم بعض الفقرات الترفيهية، كما تضمن الاحتفال أيضًا معرضًا خاصًا، لشراء المنتجات المتنوعة.

السيامة الدياكونية لشماسين

وفي وقت سابق، ترأس الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، والأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، قداس السيامة الدياكونية للشماسين ميلاد جميل، وأبانوب كرمي، وذلك بالكلية الإكليريكية بالمعادي.

جاء ذلك بمشاركة الأب بيشوي رسمي، عميد الكلية، وعدد من الآباء الكهنة، من مختلف الإيبارشيات، والرهبان والراهبات.

كلمة العظة بعنوان «افرحوا فالرب كل حين»

وأعطى الأنبا توما كلمة العظة بعنوان «افرحوا فالرب كل حين»، قائلًا: إن الله يعطي مفاجآت تفرح القلب، مثلما فعل مع العذراء مريم. وعقب كلمة العظة، أقيمت مراسم منح الدرجة الإنجيلية للشماسين المحتفى بهما، بوضع يد الآباء المطارنة.

كما ترأس الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك قداس المؤتمر التكويني الرهباني بالمقطم.

جاء ذلك بمشاركة عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات. يعد هذا المؤتمر من إعداد، وتنظيم رهبنة الأخوة الأصاغر، تحت شعار «شعلة الدعوة في عتمة هذا الزمن»، بقيادة الأب فريد صعب اللبناني.