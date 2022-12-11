الكنيسة الأرثوذكسية تعلن شروط التغطية الإعلامية لقداس عيد الميلاد المجيد

فتحت الكنيسة القبطية باب التغطيات الإعلامية لقداس عيد الميلاد المجيد، والذي يترأسه البابا تواضروس الثاني بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية.

تغطية قداس عيد الميلاد المجيد

وبحسب بيان صادر عن الكنيسة، فإن المركز الإعلامي أعلن عن الترتيبات الخاصة به، لتسهيل مهمة الصحفيين والإعلاميين لتغطية قداس عيد الميلاد المجيد مساء يوم الجمعة 6 يناير 2023، في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتغطية استقبالات قداسة البابا تواضروس الثاني للمهنئين بالمقر البابوي بالقاهرة صباح يوم العيد السبت 7 يناير، وتتضمن استخراج تصريح التغطية لكل حدث على حدة، «تصريح للقداس وآخر للاستقبالات».

البيانات المطلوبة التغطية الإعلامية لقداس عيد الميلاد

وذكر بيان الكنيسة: «نرجو تقديم طلب التغطية في شكل مجلد (فولدر)، لكل حدث على حدة، على أن يكون الطلب معنونًا باسم الحدث المطلوب تغطيته»، مع ضرورة أن يتضمن الطلب المقدم ما يلي:

- ملف يتضمن خطابًا رسميًّا على ورق المؤسسة صاحبة الطلب، ومختوم بختمها ببيانات فريق العمل، يضم:

1- «الأسماء الرباعية لفريق العمل كما هي مدونة ببطاقات الرقم القومي، أو جواز السفر بالنسبة للأجانب»، ولا يعتد بأسماء الشهرة أو الأسماء المختصرة.

2- يُدَون أمام كل اسم الرقم القومي كاملًا، أو رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب فقط.

3- تحديد الحدث موضوع الطلب في الخطاب، فيتم التحديد إما «قداس العيد» أو «استقبالات يوم العيد».

وتُرسَل الطلبات ابتداءًا من يوم الأحد 11 ديسمبر حتى السبت 17 ديسمبر على البريد الإلكتروني الخاص بالتصاريح copticmediapress@gmail.com

وأكد بيان الكنيسة، أنه سيتم التعامل مع كل حدث على أنه حدث قائما بذاته، لذا يُرجى إرسال كافة البيانات المطلوبة مرتين منفصلتين، (حتى في حال ثبات كل أو جزء من فريق تغطية العمل في كلٍ من الحدثين).

- سيتم قبول عدد 4 أفراد من كل قناة فضائية لكل حدث.

- سيتم قبول محرر واحد ومصور فوتوغرافي واحد فقط من كل مؤسسة صحفية لكل حدث.

- يعتذر المركز عن قبول أية طلبات ترسل بعد التاريخ المشار إليه، و«لو وصلتنا غير مستوفية جزء من المطلوبات سالفة الذكر»، وسنعلن لاحقًا عن موعد تسليم التصاريح.

- ستتواجد فرق العمل التابعة للقنوات الفضائية في ساحة الكاتدرائية في المكان الذي يحدده مسئولو الأمن، وسيتم الانضمام لبث التليفزيون المصري للقنوات التي تريد بث القداس على الهواء.