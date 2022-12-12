«التضامن»: المنصة الإلكترونية للوزارة تقدم 36 خدمة رقمية للجمعيات الأهلية   

قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن للعمل الأهلي، إن الدولة تتجه للتحول الرقمي، وصدر القانون 149 لسنة 2019، الذي نص على قيام وزارة التضامن بإنشاء وحدة لتسجيل بيانات الجمعيات الأهلية وميزانياتها والخدمات المقدمة من خلالها والفئات المستفيدة منها، لافتا إلى أنه جرى تطوير الفكرة من خلال تطوير منظومة تقدم أكثر من 36 خدمة.

خدمات تتعلق بالحصول على التراخيص

وأوضح «عبد الموجود» في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC»، أن خدمات منظومة التضامن الإلكترونية تتضمن إشهار الجمعيات الجديدة، وخدمات تتعلق بالحصول على تراخيص جمع المال والتبرعات والحصول على تصريح قبول أموال من الخارج، وإنشاء مبادرات، وتسجيل البيانات إلكترونيا.

إعلان الرئيس السيسي

وأشار أيمن عبد الموجود إلى أن إعلان الرئيس السيسي 2022 عاما للمجتمع المدني كان انطلاقة للعمل المدني بشكل كبير، وأطلقت المنظومة الإلكترونية في 2022 استجابة لدعوة الرئيس، موضحا أن المنظومة تساعد في رصد حجم التدخلات التي تقوم بها الوزارة تجاه الجمعيات الأهلية وحجم المبالغ المالية المنفقة خلال العام الواحد في كل نشاط وعدد المستفيدين من الخدمات.

قاعدة بيانات المواطنين المستفيدين من خدمات الجمعيات

وأكد مساعد وزير التضامن للعمل الأهلي أن المنظومة تمكن الجمعيات من الحصول على قاعدة بيانات المواطنين المستفيدين من خدمات الجمعيات الأهلية الأخرى وحجم الدعم الذي يتلقاه من الدولة، وبناء عليه تتمكن من اتخاذ قرار التدخل ودعم المواطن.