«التضامن» تطلق المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي لأول مرة في مصر

تطلق وزارة التضامن الاجتماعي، المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي لأول مرة في مصر، اليوم الاثنين، بحضور ممثلي الهيئات الدولية، وممثلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والجمعيات الأهلية، سواء المصرية أو الأجنبية في مصر ولفيف من الشخصيات العامة.

وضع صياغة تشاركية لاستراتيجية العمل الأهلي

وذكرت «التضامن»، في بيان صحفي، أن أهداف المنظومة تتمثل في وضع وصياغة تشاركية لاستراتيجية العمل الأهلي والتطوع في مصر، وتحول دور الوزارة من وظيفي إلى شريك استراتيجي لدعم العمل الأهلي في مصر.

وأضافت أن المنظومة تستهدف دعم وتيسير الشراكات مع وبين الهيئة الحكومية، إلى جانب تعزيز الشراكات بين مؤسسات العمل الأهلي وجهات الدعم والتمويل والقطاع الخاص، كما تستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للعمل الأهلي في مصر ورقمنة عملية تقديم الخدمات وإعداد التقارير الدورية عن مساهمات المجتمع التي للتنمية في مصر.

33 ألفًا و300 جمعية أهلية طالبت بتوفيق أوضاعها

وأشارت الوزارة إلى أن هناك 33 ألفًا و300 جمعية أهلية طالبت بتوفيق أوضاعها، موضحة أنه تم مد مدة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي لمدة 6 أشهر، بداية من 12 أكتوبر الماضي، على أن ينتهي في 11 أبريل 2023.