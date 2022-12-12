«التضامن» تكشف شروط الاشتراك بمسابقة الأم المثالية (فيديو)

كشفت نيرمين منصور، مدير الإدارة العامة لشؤون تنمية الأسرة في وزارة التضامن الاجتماعي، عن شروط الاشتراك بمسابقة الأم المثالية على مستوى الجمهورية، قائلة إنّ نيفين القباج، وزيرة التضامن، وجّهت بفتح باب التقدّم للترشح في المسابقة المركزية للأم المثالية عن عام 2023، من الثلاثاء الماضي 6 ديسمبر حتى 5 يناير المقبل.

مسابقة الأم المثالية

وأضافت منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ودينا شرف: «نستهدف الأم المثالية على مستوى محافظات الجمهورية، وهناك الأم البديلة، والأم من ذوي الإعاقة سواء سمعية أو بصرية أو حركية، أو أم لابن من ذوي الإعاقة متميزا في أحد المجالات، سواء الرياضية أو الفنية أو العلمية، وهناك جائزة لأم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، والأم الحاصلة على إحدى مشروعات التمكين الاقتصادي أو الرائدة الاجتماعية المتميزة في العمل الاجتماعي».

التقديم في مسابقة الأم المثالية

وتابعت مدير الإدارة العامة لشؤون تنمية الأسرة في وزارة التضامن الاجتماعي: «هناك تقدير مادي للأمهات المثالية، وتكريم من رئيس الجمهورية، إضافة إلى الدروع وشهادات التقدير، وبالنسبة للترشح، يمكن للسيدات التقديم عبر مديريات التضامن الاجتماعي، ويجب أن يكون هناك إقرار قانوني من المرشحة أنّها لا تمت بصلة لأي شخص من وزارة التضامن الاجتماعي أو مديرية أو إدارة اجتماعية، ويجب أن يكون هناك بحث اجتماعي قصصي تظهر فيه كل ظروفها، مع القيد العائلي للتأكد من عدد الأبناء وجميع المستندات الدالة على صحة البيانات مثل صورة البطاقة الشخصية أو صورة المؤهل أو شهادات ميلاد أو شهادات إعاقة للأبناء وغيرها».