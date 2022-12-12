رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمبادرة سكن لكل المصريين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة العامة.

توفير وحدات سكنية مناسبة لمختلف شرائح المواطنين

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى المتابعة المستمرة لما يجري تنفيذه من مشروعات تستهدف توفير وحدات سكنية مناسبة لمختلف شرائح المواطنين على مستوى الجمهورية، وخاصة الوحدات التي تتم إقامتها للمستفيدين من الفئات محدودي الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين.

توفير الوحدات في المواعيد المقررة

وتابع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، جهود توفير التمويل اللازم لاستكمال تنفيذ ما جرى طرحه من إعلانات في إطار المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ومواجهة ما تم من ارتفاع في أسعار سلع ومواد البناء، وخاصة في ظل الأزمة العالمية الحالية، التي ألقت بظلالها على مختلف القطاعات، وذلك سعيا لتنفيذ وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين، طبقا للتوقيتات الزمنية المحددة في هذا الشأن.