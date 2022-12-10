مدبولي: نحتاج لضبط الزيادة السكانية ولو لفترة زمنية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، توجد مجموعة عمل تعمل عليه، وبدأ التنفيذ بالفعل، موضحا أنه من خلالها سيجري توفير كل الإمكانات والوسائل، التي تمكن الأسرة، وتضمن أن يكون أبنائها بصحة جيدة.

وأضاف «مدبولي»، أن الدولة المصرية تحتاج لوقفة حقيقية من مواطنيها بموضوع الزيادة السكانية، والجهد الذي تبذله الدولة المصرية كبير جدا، كي تعوض عشرات السنوات من الإهمال، لكن يجب أن يكون هناك نوع من التخطيط للزيادة السكانية.

وشدد على أن حاجة لوقفة بهذا الأمر ولو لفترة زمنية بينية لتخفيض الزيادة السكانية، ولو لمرحلة زمنية، لكي يتم تعويض فترة كان هناك احتياج لخدمات وفرص عمل، وتخفيض الزيادة السكانية برقم قليل، سيساعد الدولة، ويقلل الفجوة، ويحدث اكتفاء كامل ويشعر المواطن أن الدولة أصبحت بمكان آخر، وهذا الأمر شديد الأهمية ومحوري.

جاء ذلك خلال خلال حديث رئيس مجلس الوزراء بمؤتمر صحفي يعقده الآن من السويس.