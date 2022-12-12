متحدث «الصحة» لقناة الحياة: انخفاض معدل انتشار جدري القرود عالميا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ مرض جدري القرود مرض قديم منذ 1958، وكان متوطنا في جنوب وغرب أفريقيا، وبدأ منذ فترة ينتشر في دول أوروبا وذلك من خلال المخالطة اللصيقة واستعمال نفس الأدوات الشخصية.

وأوضح «عبدالغفار» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الحالة التي تم اكتشافها في مصر تبين وجود حالة من المخالطين لها مصاب أيضا بجدري القرود، لافتا إلى ان معدل انتشار المرض على مستوى العالم بدأت تنخفض بشكل كبير، وأغلب الحالات تشفى دون اللجوء للعلاج.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار إلى أن انتقال الفيروس يجب أن يكون من خلال التلامس المباشر، ومع استخدام الأدوية المخففة للأعراض يتم شفاء المريض.