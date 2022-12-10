«الصحة» توضح أعراض جدري القرود وطرق الوقاية منه.. تقرير رسمي

كشفت وزارة الصحة والسكان، طرق انتقال وانتشار جدري القرود بين الناس، مؤكدة في تقرير رسمي لها، أنه ينتقل بين الناس عن طريق الاتصال الجسدي مع شخص يعاني من أعراض الفيروس، أو عن طريق لمس الأشياء الملوثة بالفيروس كالفراش والمناشف والملابس.

كيف ينتشر جدري القرود بين الناس؟

أضافت وزارة الصحة والسكان: «يمكن لفيروس جدري القرود أن ينتقل من خلال اللعاب وقطيرات الجهاز التنفسي، لذلك لا بد من ارتداء الكمامات والبعد عن الأشخاص المصابين بالفيروس وتطهير الأطعمة جيدا، وغسل اليدين باستمرار، وتجنب ملامسة أي أدوات خاصة بالحيوانات واتخاذ إجراءات الحجر البيطري للحيوانات التي تم التأكد من إصابتها بالفيروس، واستخدام الأدوات الشخصية وعدم تبادلها مع الآخرين».

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس جدري القرود، هي الأطفال والسيدات الحوامل، موضحة أن الفيروس تم اكتشافه عام 1958 ولا يوجد خوف حيث إن مصر تمتلك أقوى أنظمة رصد للأوبئة منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

أعراض جدري القرود

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن أعراض جدري القرود تتضمن ارتفاع درجة الحرارة والحمى والصداع والطفح الجلدي، والتهاب الغدد الليمفاوية والتي تميزه عن غيره من الفيروسات، ومدة الإصابة الخاصة به تتراوح من 6 أيام إلى 13 يوما وبعض الحالات تصل مدة الإصابة بها الى 21 يوما.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين في حالة ظهور هذه الأعراض، طلب الرعاية الصحية بشكل سريع من مستشفيات الحميات، مؤكدة رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت تسجيل حالة إيجابية بفيروس جدري القرود لمواطن يبلغ من العمر 39 عاما، وهو متواجد بأحد مستشفيات الحميات وحالته الصحية جيدة بشكل عام.