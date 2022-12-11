استشاري حساسية: جدري القرود ليس سريع الانتشار مثل فيروس كورونا

كشف أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، تطورات مرض جدري القرود وانتشاره في العالم، موضحا أنه يظل مجرد مرض ولم يصبح وباء أو جائحة حتى الآن، ولكن يجب الاستعداد والتأهب، إذ لا توجد عوامل خطورة تستدعي القلق.

فيروس جدري القرود ليس مخيفا

وتابع «الحداد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن فيروس جدري القرود ليس مخيفا أو مرعبا ولكنه يستدعي الحيطة والحذر.

وأكد، أن جدري القرود ليس سريع الانتشار مثل كورونا أو في مستوى خطورتها، إنما ينتشر في فترات على نطاق ضيق ويسهل السيطرة عليه.

مضاعفات فيروس جدري القرود قليلة

وأضاف «الحداد»، أنه يمكن تحجيم انتشاره من خلال عزل أي حالة يظهر عليها أعراض المرض، موضحا أن المضاعفات قليلة ولكنها تكون في حالات قليلة مثل تلك التي تعاني من ضعف المناعة.

وشدد على أنه لا يوجد إلزام من أجل الحصول على لقاح ضد جدري القرود على غرار كورونا التي تطورت لتكون جائحة عالمية.