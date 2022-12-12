خبير اقتصادي لـ قناة القاهرة الإخبارية: اختلاف السياسات الأمريكية أثر على علاقتها بإفريقيا

قال محمد عرفة، الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية» من تكساس، إن اختلاف السياسات الأمريكية في الفترة الأخيرة جعل العلاقات الإفريقية الأمريكية ليست في أحسن حال، إذ انخفض حجم الاستثمار الأمريكي في إفريقيا من 50 إلى 43 مليار دولار بسبب سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

اهتمام كبير بإفريقيا

ومن جانبه، أكد فؤاد قديش، رئيس كونفيدرالية المؤسسات المواطنة، أن جميع الدول العظمى أضحى لديها اهتمام كبير بإفريقيا، مستشهدًا بالقمة الفرانكفونية التي عقدت في تونس الأيام الماضية، وشهدت وجودًا للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وكذا الصراع الجيوسياسي بين أمريكا والصين في ملف الطاقة والطاقة البديلة التي تطمح كل الدول للحصول على حصة كبيرة مما تنتجه الدول الإفريقية.

تأمين الغذاء العالمي

وأضاف خلال مداخلة بقناة القاهرة الإخبارية، أنه ليس ملف الطاقة وحده الذي تزخر به القارة السمراء، بل أيضًا الأراضي الخصبة التي تغطي نسبة كبيرة من مساحتها، وهو ما يعنى أن دولها قادرة على أن تكون أحد الحلول في تأمين الغذاء العالمي بالمستقبل.