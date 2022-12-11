انطلاق القمة «الأمريكية - الأفريقية» الثانية في واشنطن الثلاثاء

تنطلق فعاليات القمة الأمريكية - الأفريقية الثانية، التي يستضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد غد الثلاثاء في واشنطن، وتستمر لمدة 3 أيام بمشاركة 49 من القادة الأفارقة.

تطلعات التعاون مع الأفارقة

وفي هذا الإطار، أعرب بايدن عن تطلعه للعمل مع الحكومات الأفريقية والمجتمع المدني وتجمعات المهجر في الولايات المتحدة والقطاع الخاص، لمواصلة تعزيز الرؤية المشتركة بشأن مستقبل العلاقات الأمريكية الأفريقية.

دعم أمريكي لأفريقيا

من جانبها، أعربت نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس، عن الأهمية التي توليها واشنطن لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، وأعربت عن ترحيبها بالقادة الأفارقة الذين سيشاركون في القمة التي تعكس التزام أمريكا تجاه شركائها الأفارقة، في إطار من الاحترام المتبادل والمصالح والمبادئ المشتركة.

ولفتت هاريس، إلى أنّ القمة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين والشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستفادة من خبرات القطاع الخاص، ووصفت أفريقيا بأنّها «القارة الأسرع نموا في العالم»، كما أعربت عن التزام أمريكا بأن توفر لشركائها الأفارقة، جميع الأدوات المتاحة، ومنها تمويل التنمية والقروض والدعم الفني ودعم الإصلاحات التشريعية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أنّ القمة تعكس التزام الولايات المتحدة المتواصل تجاه أفريقيا، وأهمية العلاقات الأمريكية الأفريقية، وتعمل على زيادة التعاون القائم على الأولويات المشتركة بين الجانبين.

أفريقيا ستعيد تشكيل المستقبل

ورأت الوزارة الأمريكية، أنّ إفريقيا ستعيد تشكيل المستقبل ليس فقط مستقبل الشعوب الأفريقية، بل وأيضا مستقبل العالم، وأنّ أفريقيا ستحدث فرقا في مواجهة أكثر التحديات إلحاحا وفي اغتنام الفرص المتاحة أمام الجميع.