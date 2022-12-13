الدعسوقة حشرة صديقة للإنسان والنباتات.. تنجذب إلى القرنفل

أكد الدكتور فرج شرشير، أستاذ الحيوان الزراعي المتفرغ، بقسم الحشرات الاقتصادية بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، إن هناك حشرات مفيدة والتي تساعد في إنتاج المحاصيل عبر مكافحة الآفات الضارة وافتراسها، والتي تعمل على تحسين نوعية التربة من خلال تكسير وتحليل المواد النباتية داخله، وكذلك إعادة تدوير الأوراق التالفة، والمتساقطة، علاوة على أنها تقوم بعملية تلقيح النباتات.

وأشار شرشير إلى أن الحشرات النافعة تنقسم إلى نوعين، وهما الحشرات المفترسة والتي تتغذى على الحشرات الضارة، وأخرى تضم الحشرات الطفيلية، والتي تضع بويضاتها داخل الحشرات الضارة وتحويلها لبيئة مناسبة لنمو البويضات وفقسها وتحولها إلى يرقات.

حشرة الدعسوقيات النافعة للإنسان

وأشار الدكتور «شرشير»، في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن حشرة «الدعسوقة»، تعتبر من الحشرات النافعة للإنسان وتتميز بأنها من الحشرات التي تقوم بقوقعتها الحمراء، أو البرتقالية، كما يوجد بها عدد من النقاط المتعددة يختلف عددها ما بين 2 وحتى 18 نقطة، كما أن عمرها يقدر بنحو 3 سنوات فقط، ولعل أبرز ما يميزها أنها تعيش وتحمي نفسها، وذلك من خلال قيامها بحقنها عبر مادة صفراء سامة من خلال الحيوانات المفترسة التي تقوم بمهاجمتها.

وأضاف أيضا، أن حشرة الدعسوقة تتميز كونها من الحشرات الآكلة للحوم والتي تتغذى على الآفات الضارة، ومنها حشرات سوس العنكبوت الأحمر، والذبابة السوداء، والذبابة الخضراء، وهي من الحشرات المفضلة لدى المزارعين للمنتجات العضوية.

الدعسوقة حشرة صديقة للإنسان والنباتات

وأوضح أن حشرة الدعسوقة، تقوم بوضع بيوضها داخل مستعمرات الآفات الضارة الآكلة للنباتات مثل حشرات المن، مشيرا إلى أنه عندما تخرج اليرقات من «البيوض» المفقوسة تقوم بالتغذي على ما يقارب من 5 آلاف حشرة، كما أن حشرة «الدعسوقة»، تنجذب إلى العديد من النباتات الخضراء ومنها، نبتة السجاد البقري، والقرنفل، والشمر، وحشيشة الدود، ونبات الإليسوم، وعشبة اليارو.