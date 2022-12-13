جامعة جورج واشنطن و«GE7» تكرمان «المشاط» بجائزة الوزير الأكثر تميزا

تسلمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جائزة «وزيرة التعاون الدولي الأكثر تميزًا في أفريقيا لعام 2022»، وهي الجائزة المُقدمة من جامعة جورج واشنطن، معهد الدراسات الأفريقية بالمشاركة مع مبادرة GE7، وذلك خلال حفل تكريم رفيع المستوى للقادة الأفارقة الأكثر تأثيرًا لعام 2022، عُقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بالتوازي مع فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية الثانية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بحضور الرئيس الأمريكي وقادة دول قارة أفريقيا.

جهود وزيرة التعاون في دفع التعاون متعدد الأطراف

ويأتي التكريم تقديرًا للجهود التي قامت بها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في دفع التعاون مُتعدد الأطراف خلال عام 2022، ودورها المحوري في إعادة صياغة آليات التعاون الدولي والتمويل الانمائي من خلال محاور ومبادرات تستهدف تحقيق الأهداف الوطنية مع ضمان اتساقها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وإطلاق المبادرات العملية المبتكرة لحشد التمويل والدعم الدولي لقضايا المناخ والتحول الأخضر على المستويين الدولي والوطني خلال استضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وعلى رأسها إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج نوفي ودليل شرم الشيخ للتمويل العادل.

وبدأت فعاليات التكريم بعرض فيلم تسجيلي حول جهود وإسهامات الدكتورة رانيا المشاط في تعزيز آليات التعاون الدولي ودفع جهود التنمية المستدامة.

وقدمت الجائزة جينفير كوك، رئيس معهد الدراسات الأفريقية بجامعة جورج واشنطن، بحضور إيمي سار فار رئيس ومؤسسة مبادرة GE7، والعديد من ممثلي مؤسسات التمويل الدولية من بينهم مجموعة البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وبنك التنمية الأفريقي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، إلى جانب الطلبة والباحثين بكبرى الجامعات الأمريكية وممثلي الحكومة الأمريكية وغرفة التجارة الأمريكية وغيرهم.

وخلال حفل التكريم، حرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على إلقاء كلمة وجهت فيها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على الثقة والدعم المستمر منه، مشيرة إلى أنّ الدبلوماسية السياسية المتوازنة للدولة المصرية، عززت نجاح الدبلوماسية الاقتصادية وجهود التعاون الدولي في توطيد العلاقات، بما يعزز جهود تحقيق التنمية وتلبية متطلبات الدولة وأولوياتها.

تدشين إطار علمي ودبلوماسي للتعاون الدولي

ومنذ تولي حقيبة وزارة التعاون الدولي، دشنت الدكتورة رانيا المشاط، إطارًا علميًا عمليًا وعالميًا للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي ومحاورًا للدبلوماسية الاقتصادية، تستند إلى الأطر العالمية ومنهجيات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، لتعزيز فعالية التعاون الدولي في تحفيز جهود التنمية، من خلال آليات اتسمت بقابليتها للتطبيق بما يعزز علاقات التعاون الإنمائي بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ويدعم تحقيق رؤية التنمية الوطنية واتساقها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.