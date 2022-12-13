وزير التنمية المحلية يفتتح المركز التجاري «Down twon» بدمياط

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مشروع رفع كفاءة وتطوير مبنى المركز التجاري «Down town»، وموقف سيارات الأجرة بمدينة رأس البر، حيث جاء على مساحة 5300 متر ، وتم تنفيذه من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزي للتعمير بنحو 21 مليون جنيه.

وأكد الوزير، أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ العديد من المشروعات التي تحقق الارتقاء بالشكل الحضاري بالمدن السياحية في المحافظات، وأن مدينة رأس البر تتمتع بطبيعة فريدة ومكانة خاصة على الخريطة السياحية المصرية، مشيدا بتطورها في الفترة الأخيرة ، مثمناً الجهود المبذولة فى تنفيذ المشروع للاستفادة من المميزات التنافسية للمحافظة، مشيرا إلى أن الحكومة تنفذ العديد من المشروعات، من بينها، تطوير كورنيش النيل ليكون متنفسا للمواطنين المقيمين والمترددين عليها من المحافظات

وأوضحت محافظ دمياط، أنه تم إعداد خطة التطوير لتتناسب مع الشكل الحضاري للمدينة وتعزيز الاستفادة من المبنى الذي يضم مقرا إداريا لهيئة تنشيط السياحة وشرطة السياحة ووحدات تجارية وبازرات ومطاعم وساحة لانتظار السيارات، ودورات مياه للرجال والسيدات وذوى الهمم، فضلا عن تجهيز موقف لسيارات الأجرة بالساحة الخلفية للمبنى مزود بمظلات وأنظمة إلكترونية، لتخفيف التكدس والارتقاء بالشكل الحضارى لتلك المدينة السياحية.

وزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط يتفقدان قرية كفر سعد البلد

طكما تفقد الوزير والمحافظ، قرية كفر سعد البلد بمركز كفر سعد للوقوف على آخر المستجدات بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واستمعا لشرح تفصيلي حول الموقف التنفيذي لإنشاء وحدة إطفاء بلغ معدل التنفيذ بها حوالي 60 %، كما اطلعا على المعدلات التنفيذية بالسوق الحضاري ويشمل 20 باكية وغرفة أمن ودورة مياه، وموقف سيارات الأجرة الذى يسع20 سيارة وتم رصفه بالبلاطات الخرسانية ، فضلا عن 5 وحدات إطفاء و 8 أسواق حضارية و11 موقف لسيارات الأجرة بمركز كفر سعد بـ95 مليون جنيه.

كما تفقدا مجمع الخدمات الحكومية، حيث يجري تجهيزه بالفرش، كما تفقدا مركز شباب كفر سعد البلد ونقطة الإسعاف بنسبة تنفيذ 100%، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تدريب 126 من كوادر الإدارة المحلية لإدارة سير العمل في المجمعات الجديدة.

وأكدت محافظ دمياط، أنه جاري إدراج 28 قرية باجمالي 219 تابعا بمركز كفر سعد، ضمن «حياة كريمة»، لخدمة 243 ألف نسمة، كما تفقدا أعمال تطوير كوبرى دمياط التاريخي «جسر الحضارة»، حيث يجري معالجته وعزله ضد العوامل الجوية وتجهيزه بالاساسيات المطلوبة والأنظمة الحديثة.