محافظ دمياط تفتتح محطة معالجة صرف صحي قرية طبل بتكلفة 27 مليون جنيه

افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، محطة معالجة صرف صحي قرية طبل، في حضور رانيا هداية، مدير مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والدكتور رفعت عبد الوهاب، رئيس قطاع البحوث والتطوير بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المدير الوطني للمشروع، واللواء خالد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط.

التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

وأزاحت محافظ دمياط ستار الافتتاح وأطلقت إشارة بدء تشغيل المشروع المُنفذ بتكلفة إجمالية 27 مليون جنيه بمنحة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأقيمت المحطة على مساحة 1100 متر مكعب، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 500 متر مكعب/اليوم، لخدمة ما يقارب من 500 نسمة، وتعمل بنظام المعالجة الثنائية، وتشمل بيارة رفع، أحواض تهوية، ترسيب نهائي، كلور، تخفيف الحمأة الميكانيكية، مبنى إداري، محطة محولات.

واطلعت المحافظ على إمكانيات معمل المحطة والذي يعمل على اختبار العينات، والتأكد من مطابقتها للمواصفات المقررة، وأيضًا على ما يشمله المشروع من شبكات بأطوال 7 كم، ووصلات منزلية.

وقالت الدكتورة منال عوض، إن المحافظة دأبت على وضع خطة لتغطية القرية بخدمات الصرف الصحي، والتي ظلت تعاني من عدم توافر تلك الخدمة بها ما أدى إلى غرق شوارعها بالمياه، متوجهة بالشكر إلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على دعمهم الكبير للخروج بهذا المشروع إلى أرض الواقع، والذي جاء ضمن برنامج دعم أوجه الابتكار بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

تحسين فعالية إدارة مخلفات الصرف الصحي

من جانبها، أعربت مدير مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عن امتنانها لجهود وتعاون محافظ دمياط لتحقيق الأهداف من البرامج التي يتم إطلاقها لخدمة المجتمعات، مشيرة إلى أن المحطة جاءت كجزء من برنامج دعم الابتكار في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذي يتم تنفيذه مع الحكومة المصرية منذ عام 2017، حيث يهدف إلى توفير أدوات وتقنيات أكثر كفاءة لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تحسين فعالية إدارة مخلفات الصرف الصحي في مصر، اعتمادًا على منهجية تهدف إلى تقليل الوقت والتكلفة والطاقة، علاوة على تقديم خدمات الدعم الفني للعاملين بهذا القطاع.