وزير التنمية المحلية يستجيب لطلب مواطن بتخصيص «شقة» خلال زيارته لأسوان

استجاب اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية خلال زيارته لمجمع خدمات بلانة في أسوان، لطلب أحد المواطنين من كبار السن، للحصول على شقة.

ووجه اللواء آمنة بتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لسرعة حصول المواطن على الشقة، طالما تنطبق عليه الشروط، مشيرا الى ضرورة متابعة نبض الشارع المصري في المحافظات، والاستجابة الفورية وسرعة حل شكاوى المواطنين وتحقيق رضا المواطن عن الخدمات.

أهالي قرى النوبة يقدمون هدية تذكارية لوزير التنمية المحلية

وقدم أهالي قرى النوبة هدية تذكارية إلى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية خلال تفقده واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بعض المشروعات المنفذة من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وأعرب الوزير عن شكره وتقديره العميق لأهالي النوبة، مؤكدا أن النوبة هي جزء غال من أرض مصر، والدولة تعمل على تلبية مطالب أهالي النوبة، كما تتم المتابعة المستمرة من الجهات المعنية للإسراع في تنفيذ كافة المشروعات الخدمية والتنموية التي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، والتي تليق بأهالي النوبة.