«الصناعات الغذائية»: فوز 15 باحثا بجوائز البحث العلمي

أعلنت الجمعية العلمية للصناعات الغذائية، فوز 15 باحثًا وأستاذًا بجوائز المؤسسة للبحث العلمي بمجالات التصنيع الغذائي للعام الرابع على التوالي، والتي تم تنظيمها بكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، حيث تقدم للجائزة خلال العام الجاري 53 باحثا من مختلف الجامعات المصرية ومراكز البحوث الزراعية والمركز القومي للبحوث.

المسابقة أحد أهم المسابقات في دعم التصنيع الغذائي

وفازت بالجائزة 6 أوراق بحثية و3 أفكار مبتكرة في مجال تقنية وتكنولوجيا الغذاء و3 رسائل دكتوراه و3 رسائل ماجستير، حيث تعد المسابقة التي تدخل عامها الرابع أحد أهم المسابقات في دعم التصنيع الغذائي وتطوير الأبحاث القائمة علي المجالات التقنية والأفكار البحثية المختلفة، والتي حققت طفرة في مجالات التصنيع الغذائي على مدار الـ 4 سنوات الماضية.

الاتجاهات الحديثة في التصنيع الغذائي على مستوى العالم

من جانبه كشف الدكتور محمد محمود يوسف رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للصناعات الغذائية ورئيس لجنة تحكيم المسابقة، أن الأبحاث الفائزة ركزت على الاتجاهات الحديثة في التصنيع الغذائي على مستوى العالم مثل استخدام النانوتكنولوجي في التصنيع والكبسلة النانومترية، والأغذية الوظيفية والأغذية العلاجية وسلامة الغذاء والألياف الغذائية للمركبات النشطة والتي نشرت جميعها في الدوريات العلمية العالمية كما قدمت بعض الأفكار الابتكارية من عدد من الباحثين المصريين والتي تعتبر من الأبحاث العلمية الفريدة من نوعها بالعالم ونشرت بأقوى المجلات العلمية العالمية.