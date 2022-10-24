برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي في جامعة طيبة.. اعرف اللائحة الدراسية

يعتبر إدراج برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي ضمن البرامج الأساسية التي تدرس في الجامعات التكنولوجية دليلا واضحا على الرؤية الشاملة والواعدة لإنشاء هذه الجامعات، فبحسب الدكتور عادل زين الدين، القائم بأعمال رئيس جامعة طيبة التكنولوجية: «تعتبر الصناعات الغذائية قضية أمن قومي تولي لها الدولة المزيد والمزيد من الاهتمام»، وبناء على ذلك يعتبر برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي من أهم البرامج التي تضمها جامعة طيبة التكنولوجية.

حدد «زين الدين» لـ«الوطن»، التفاصيل الخاصة بالبرنامج: «هو مسئول عن تدريس كل ما يصنع من منتجات غذائية تعود أصلها إلى اللحوم والألبان أو المنتجات النباتية وغيرها، ليس هذا فقط بل يدرس أيضا طرق الطهي الصحية والوجبات المتزنة، والحميات الغذائية، ومكونات الوجبات ومدي تناسبها مع الفئات المختلفة من أطفال، كبار سن، ومرضى، ومراحل الحمل والرضاعة».

تفاصيل اللائحة الدراسية

تضم لائحة البرنامج الدراسية عديد من المقررات التي تثقل مهارات الطلاب اللازمة للتعامل مع المواد الغذائية وطرق التصنيع المختلفة لها ومنها كيمياء وتحليل الأغذية، ميكروبيولوجيا الأغذية، تغذية الإنسان، طرق وتكنولوجيا حفظ الأغذية سواء التقليدية أو الحديثة، هندسة التصنيع، مواد التعبئة والتغليف وبنهاية الدراسة بالبرنامج يكون الخريج مؤهلات بكفاءة عالية للعمل في مجال مراقب جودة الأغذية في المصانع والفنادق وغيرها، مراقب الجودة في مصانع الأغذية واللحوم والألبان، التحليل الكيميائي، التحليل الميكروبيولوجى، أخصائي تغذية، الفنادق والمستشفيات، وكذلك في مجال التموين والجمارك والتغذية بالمدن الجامعية والمستشفيات.

أهداف البرنامج

تمثلت أهداف البرنامج في استخدام وتطبيق أحدث الوسائل في حل مشكلات تكنولوجیا الصناعات الغذائیة وتصميم وإجراء التجارب وتحليل وتفسیر النتائج طبقا للمنظمات والاشتراطات الدولیة في توفير غذاء آمن وصحي لصحة الإنسان في مجال تكنولوجيا الصناعات الغذائية ودراسة المشروعات في مجالات تكنولوجيا الصناعات الغذائية لتوفير الاحتياجات الضرورية لجميع الفئات العمرية مع مراعاة السلامة الصحية والاعتبارات البيئية.

أيضا استخدام التكنولوجيا المتطورة في مجالات تكنولوجيا الصناعات الغذائية واستخدام الأكواد القياسية المصرية والعالمية في تطبيقات الصناعات الغذائية والتعلم الذاتي والمستمر وتنمية القدرات الذاتية المرتبطة بتطبيقات تكنولوجيا الصناعات الغذائية والقيادة والإشراف على مجموعات عمل من التقنیین والعمال فى مجال الصناعات الغذائیة.

أيضاً القدرة على عمل دراسات جدوى خاصة بالمشروعات الصغیرة والمتوسطة من النواحي الصحية والكيماوية والميكروبيولوجية والتكنولوجية في مجال الصناعات الغذائية والقدرة على الكشف عن أي منتج غذائي غير متوفر فيه الاشتراطات الصحية سواء قبل أو بعد الانتاج مع مراعاة تتبعه في الأسواق، فضلاً عن القدرة على عمل دورات تدريبية لسلامة الأغذية طبقا لأحدث المواصفات الدولية ومتابعة آخر الأبحاث في مجال تكنولوجيا الصناعات الغذائية.