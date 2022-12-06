تفاصيل برنامج التصنيع الغذائي بكلية تكنولوجيا الصناعة بجامعة العرب

أعلنت كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، بجامعة برج العرب التكنولوجية عن برامجها المتنوعة، لافتة إلى أن برامجها تنقسم إلى « برامج تكنولوجيا المعلومات، برامج التصنيع الغذائى، تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية، تكنولوجيا السكك الحديدية، تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج»، مؤكدة أن الدراسة بالكلية تكون بنظام الفصلين .

وأوضحت الكلية أن مدة الفصل الدراسي الواحد لا تقل عن 15 أسبوعا، بالإضافة إلى أسبوعين امتحانات، مشيرة إلى أن عدد الساعات المعتمدة المكافئة للحصول على درجة البكالوريوس 128 ساعة معتمدة، مؤكدة في تقرير صادر عنها أن برنامج التصنيع الغذائى تتمثل فيما يلي.

برنامج التصنيع الغذائى

- تشكيل خريج قادر على التعامل مع تكولوجيا التاج وتصنيع الغذاء.

- تصميم واجراء التجارب وتحليل وتفسير النتائج والقدرة على حل مشكلات الانتاج والتصنيع الغذائي.

- ادارة وتوظيف الموارد والمنشأت الزراعية والصناعية في مجال تكنولوجيا انتاج وتصنيع الغذاء

- تنمية المهارات وتطوير الاداء والعمل ضمن فريق واتخاذ القرار والقدرة على وضع التصميم التكنولوجي لمصانع الأغذية والألبان.

مجالات العمل

مصانع الأغذية

الجمارك.

التموين.

منظمات وهيئات مراقبة جودة الأغذية.

معامل تحليل الأغذية .

مراكز البحوث المتخصصة.

شركات تصدير واستيراد الاغنية.

إعداد خريجين أكفاء قادرين على الإبداع

وأوضحت الجامعة أنها تسعى إلى إعداد خريجين أكفاء قادرين على الإبداع ومواكبة التطور التكنولوجي باستخدام نظام التعليم القائم على الجدارات في المجالات التكنولوجية، موضحة أن الجامعة تساهم في التطوير التكنولوجي عن طريق البحث العلمي التطبيقي.